لأول مرة .. سداد قيمة الشاي والقهوة لدى ستات الشاي بالدفع إلكتروني

تعتزم بائعات للشاي في العاصمة شراء ماكينة الدفع الإلكتروني لسداد قيمة المشروبات (الشاي والقهوة) من الزبائن عن طريق الدفع الإلكتروني لتفادي تأثير شح الكاش في مبيعاتهم وأعمالهن . وأبلغت بائعة شاي في السوق العربي “حرجة عبدالقادر ناصر” عن شروعها في فتح حساب في أحد البنوك وشراء ماكينة لدفع إلكتروني لسداد قيمة المشروبات (الشاي والقهوة) من زبائنها . وشكت وبحسب صحيفة الإنتباهة من ضعف العائد خلال الفترة الماضية بسبب أزمة السيولة وتزايد ديون الزبائن، وسط إرتفاع أسعار المواد التشغيلية ومتطلبات العمل الأخرى . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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