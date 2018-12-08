مواطنون ببحري يؤدون صلاة الجمعة أمام المخابز وطلمبات الوقود

أدى عدد كبير من مواطني مدينة بحري بالخرطوم، صلاة الجمعة أمس أمام المخابز وطلمبات الوقود، بسبب تفاقم أزمتي الخبز والوقود، حيث أغلق عدد من أصحاب المخابز الأبواب أمس في وجه الجمهور بسبب انعدام الدقيق.

وكشف صاحب مخبز ببحري حسب صحيفة آخر لحظة عن انقطاع حصتهم من الدقيق منذ الأسبوع الماضي، وأشار إلى أنهم أصبحوا يحصلون عليها من السوق الأسود بأسعار عالية جداً، لافتاً إلى زيادة سعر الرغيفة إلى (2) جنيه بدلاً عن واحد جنيه مع زيادة حجم الرغيفة لتغطية التكلفة، وأشار إلى خروج عدد من أصحاب المخابز عن دائرة الإنتاج خلال الفترة الماضية بسبب انعدام الدقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)