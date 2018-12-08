الحُكومة تُشيِّد قصراً رئاسياً جديداً

فرغت الحكومة من تشييد قصر رئاسي جديد، وتجري الترتيبات لافتتاحه قريباً، وحسب صحيفة آخر لحظة أن القصر سيخصص لاستضافة الرؤساء الزائرين للبلاد.

ويقع القصر الفخم داخل بيت الضيافة – مقر إقامة الرئيس – من الجهة الشمالية، وكان قد وقف على تشييده وزير شؤون الرئاسة د. فضل عبد الله فضل، وتمكن الخطوة رئاسة الجمهورية من تمزيق فاتورة استضافة الرؤساء بالفنادق الكبرى بالخرطوم، وتقديم الدعوة لأي رئيس، كما تعزز درجة التأمين لضيوف البلاد، وسهولة حركة الرؤساء من وإلى مطار الخرطوم.

يُشار إلى أن القصر شيِّد على أحدث طراز يحوي الثقافة والتراث السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)