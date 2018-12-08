أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018م

0 تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة * عصام البشير يدعو لإلغاء الدورة المدرسية مراعاة للظروف الاقتصادية * حريق هائل بالمحلج الصيني بود مدني يلتهم “50” بالة قطن * وفاة ثلاثة والغموض يكتنف مصير 8 معدنين في انهيار منجمين بأبو حمد * زيادة جديدة في تذاكر الطيران الداخلي تصل الى 60% صحيفة الإنتباهة * مصرع معدنين بانهيار منجمين للذهب بأبو حمد * (ست شاي) يشترين ماكينات دفع إلكتروني * السماح للمعدنين السودانيين بدخول حلايب صحيفة آخر لحظة * الحكومة تشيد قصراً رئاسياً جديداً * (29) مليون دولار تكلفة العلاج بالخارج * منع أمام مسجد من أداء خطبة الجمعة بالقضارف * إنهيار منجم بأبو حمد ومصرع وإصابة (34) معدناً صحيفة اليوم التالي * وفاة (34) معدناً في إنهيار بئر للذهب شرقي أبو حمد * وزير الداخلية: (30) الف لاجئ سوري يقيمون في المدن وليس المعسكرات * إعتصام مفتوح لـ(764) لاجئاً سودانياً في دولة غانا لانعدام الطعام والدواء صحيفة التيار * ترشيح رئيس القضاء اليوم و(التيار) تبرز التفاصيل * فاجعة .. مصرع معدنين في إنهيار صخري بنهر النيل * البحر الأحمر .. بعد المصرية .. الحكومة تستجلب جرافات جزائرية * القضارف .. السلطات توقف إمام مسجد والحادثة تثير انتقادات واسعة صحيفة المجهر * قمة ثلاثية بين “البشير” و”قيلي” و”آبي أحمد” بأديس وتوقعات بوصول “أفورقي” * مصرع ثلاثة معدنين في وادي (قبقبة) والسلطات تبذل مجهودات لإنقاذ (10) آخرين صحيفة السوداني * بدء عمليات تصدير الذهب عبر الشركات هذا الأسبوع * المفوضية الأوربية لسلامة الطيران تحظر 12 شركة سودانية * مصرع وإصابة (6) معدنين ومحاولات لإنقاذ (10) عالقين في إنهيار بئر ذهب بـ(أبو حمد) صحيفة الدار * بالصورة والقلم: مصرع وإصابة (14) من الدهابة بعد إنهيار بئر بنهر النيل * مأساة مروعة بمصر . يلقي أبناءه الثلاثة في النيل وينتحر * مقتل شاب في صراع حول فتاة * التفاصيل الحزينة لمقتل زوج على يد زوجته بمدق على راسه * إكتمال التحريات في بلاغ نبش جثمان طالبة قتيلة وإصابة شقيقتها * اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحان اللغة العربية للأساس والفيزياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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