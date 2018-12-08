أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الأنصار يدهشون الأقمار بأروع استقبال * الأزرق يضع لمساته النهائية لأسود الجبال.. وتألق لافت لأمبومبو ونزار * الجنرال يسبق البعثة ويسافر إلى تونس بالاثنين.. ومليار تكلفة تذاكر الهلال * الجزائر تستقبل بعثة المريخ بالورود * الشرطة تطلق ثلاث رصاصات في صدر الذئاب.. والدوري التأهيلي ينطلق اليوم * شهاب الليلي يؤكد جاهزية الأفريقي لمواجهة الهلال * جيوفاني يتعهد بموسم استثنائي صحيفة الصدى: * بعثة المريخ تصل الجزائر على دفعتين وتحظى باستقبال رائع * مجيد سومانا يتجاوز الإصابة وينضم للبعثة وفحوصات طبية جديدة للعقرب * مدرب الأفريقي: فوزنا على الهلال في الجولتين مسألة وقت حتى وإن تأهل بأفضل النتائج * الأولمبي يخسر تجربة التبلدية في الزمن القاتل من ركلة جزاء * شداد يزور مركز التقرير الإلكتروني للحكام الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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