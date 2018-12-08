وزير الأمن الإسرائيلي: جيشنا قد يدخل لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 ربيع الأول 1440 08:48 صباحاً - أشار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى ان جيش بلاده، قد يضطر لدخول أراضي لبنان للتصدي لتهديد أنفاق حزب الله التي تم كشفها مؤخرا.

وأضاف كاتس، المشرف على شؤون الاستخبارات والنقل في حكومة بلاده، أن وحدات الجيش تعمل حتى الآن للعثور على الأنفاق وتدميرها داخل أراضي إسرائيل، لكنه لم يستبعد أن يؤدي دخول الجيش الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية، إلى مواجهة كبيرة مع حزب الله.

ويوم الخميس، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أن حزب الله يسعى إلى إرسال “كتائب كاملة” إلى إسرائيل، بما في ذلك عبر الأنفاق، بهدف الاستيلاء على الأراضي، واختطاف وقتل الإسرائيليين.

وقال إن أنفاق حزب الله “أوسع” من أنفاق حركة حماس في غزة، وهي تسمح بمرور الدراجات النارية والجرارات ومختلف العربات.

المصدر روسيا اليوم