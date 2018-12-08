واقعة “غريبة” تقتل 6 في ملهى ليلي

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 ربيع الأول 1440 08:48 صباحاً - لقي ستة اشخاص مصرعهم في تدافع في ملهى ليلي قرب مدينة أنكونا الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي، بعد أن اصيب رواد الملهى بالذعر، وفق ما ذكر رجال الإطفاء، السبت.

وقالت ادارة الإطفاء في بيان على تويتر “قد يكون السبب ذرّ مادة لاسعة، مما دفع الشبان الى الهرب والدوس على بعضهم البعض”.

وأضافت: “للأسف قتل ستة اشخاص وجرح عشرات”.

المصدر سكاي نيوز