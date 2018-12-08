كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تطلب دعما إسرائيليا علانيا قبل ارسال الأموال إلى غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع واللا العبري أن قطر طلبت من إسرائيل مؤخرًا إعلان دعمها للجهود التي تبذلها الدوحة لتحسين الوضع في قطاع غزة، بشكل علني، كشرط لتحويل الدفعة الثانية من الأموال إلى القطاع.

وبحسب الموقع، فإن التغريدة التي أدلى بها السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر، والتي وصفت بـ"المفاجئة"، والتي شكر فيها قطر على تحويل الأموال إلى حماس، كانت نتيجة للطلب القطري.

وأشار التقرير إلى أن سفارة قطر في بلجيكا وأمريكا أعادت نشر تلك التغريدة التي شكر فيها "ديرمر" قطر على جهودها في غزة، وأنه يأمل في التوصل لاتفاق طويل الأمد.

ووفقًا للموقع – كما نقل عن مصادر إسرائيلية- فإن الدوحة تريد دعما علنيا من إسرائيل لخطواتها في غزة، لافتًا إلى سفارات قطر حين أعادت نشر التغريدة للسفير الإسرائيلي في واشنطن، كتبت: "قطر ملتزمة بإيجاد حل لغزة وتعمل يدًا بيد مع إسرائيل والأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين."