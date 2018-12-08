كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة أكثر من 120 شخصا في ملهى ليلي بإيطاليا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 120 آخرين جراء تدافع روّاد ملهى ليلي في مدينة أنكونا شمالي إيطاليا إثر بخّ أحد الساهرين رذاذ الفلفل مثيرا حالة من الذعر واختناقات بين المحتفلين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن 10 مصابين في حالة حرجة، وأن الإصابات نجمت بشكل رئيس عن تدافع للحاضرين أثناء حفل لفنان الراب الإيطالي الشهير سفيرا إيباستا الذي حشد نحو 1000 عاشق لفنه.
وحسب شهود عيان، وقع التدافع بعد بخّ أحدهم رذاذ الفلفل الذي أثار الذعر وتسبب باختناق العشرات.
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