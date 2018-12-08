إيطاليا: 6 قتلى نتيجة تدافع في ملهى ليلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقى ستة أشخاص، بينهم خمسة قاصرين، مصارعهم وأصيب حوالي 35 آخرون بجروح في حادث تدافع لرواد حفل مذعورين في وقت مبكر اليوم، السبت، في ملهى ليلي ببلدة صغيرة على ساحل البحر الأدرياتيكي في إيطاليا، حسبما ذكرت السلطات.

وقال قائد الشرطة، أوريستي كابوكاسا، في مدينة أنكونا القريبة إن القتلى هم ثلاث فتيات وصبيان وامرأة بالغة، وهي أم رافقت ابنتها إلى ديسكو في كورينالدو، حيث كان مغني راب إيطالي يمتع الحشود.

وأضاف كابوكاسا أنّ 12 من بين 35 مصابا كانوا في حالة خطيرة.

ولم تكشف السلطات عن أعمار الضحايا على الفور، ولم يتّضح، كذلك، عدد الأشخاص الذين كانوا في الداخل عندما وقع التدافع أو طاقة استيعاب الملهى القصوى.

وقال مسؤولو إطفاء في إيطاليا ووكالة "أنسا" للأنباء إن الحاضرين في حفل مغني الراب الإيطالي، سفيرا إيباستا، في ملهى "لانترنا آزورا" الليلي أصيبوا بالذعر، وهربوا للخارج بعد أن قام شخص ما برش مادة مشابهة لرذاذ الفلفل.

بينما قال يافع لوكالة "أنسا" إنّه اكتشف إن واحدًا على الأقل من مخارج الطوارئ كان مغلقا عندما حاول الفرار، وقال التقرير إن السلطات تحقق فيما إذا كانت جميع مخارج الطوارئ تعمل وقت الحادث أم لا.