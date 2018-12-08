حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ، غدًا، الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الإثنين، بحيث تبقى دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.