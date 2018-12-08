قيادى سابق بالإخوان: رشاوى سخية تدفعها الجماعة لمحطات وصحف عالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، استضافة شبكة "بى بى سى" البريطانية، للقيادى الإخوانى الهارب محمود حسين الأمين العام للجماعة، مشيرا إلى أن بى بى سى محطة إخبارية تابعة للمخابرات البريطانية، وتقوم طوال الوقت بتجميل سمعة الاخوان و الضغط على مصر من أجل تغيير موقفها من الإخوان.
وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مجرد ظهور هذا الإرهابى الهارب محمود حسين واستعمال صفة الأمين العام لجماعة الاخوان مجرد ظهوره على شاشة القناة يعتبر دعم إعلامى منها لتنظيم الإخوان، موضحا أن هناك رشاوى سخية يدفعها التنظيم لمحطات و صحف و مواقع عالمية من أجل تحسين صورة الإخوان وتشويه الدولة المصرية.
ولفت القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن قطر تشترى ذمم كتاب مشهورين على مستوى العالم لحساب تنظيم الإخوان وصفحات مهمة فى صحف دولية لنفس الغرض، متابعا: اجتمعت الإرادتين ارادة الاخوان و ارادة من يستخدمونهم على نفس الهدف و هو الابقاء على التنظيم و الضغط من أجل عودتهم للمشهد مرة أخرى.
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