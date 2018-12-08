بوتين يحدّث استراتيجية السياسة الوطنية للدولة حتى عام 2025

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما أضاف به تعديلات هامة على استراتيجية السياسة الوطنية الروسية حتى 2025 وتضمن قسمين حول الأهداف والنتائج المتوقعة. ووفقا للمرسوم الذي نشر اليوم الجمعة، تشمل أهداف الاستراتيجية المحدثة، العمل على زيادة نسبة المواطنين الذين يقّيمون بشكل إيجابي حالة العلاقات بين الأعراق، ونسبة الذين يلاحظون عدم وجود تمييز ضدهم على أساس انتمائهم القومي أو اللغوي أو الديني، فضلا عن زيادة نسبة المواطنين الذين لا يراودهم شعور سلبي تجاه الرعايا الأجانب. وبين النتائج المتوقعة لتنفيذ هذه الاستراتيجية...

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