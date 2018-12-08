انت الان تتابع شباك التذاكر خذل هؤلاء في 2018.. يوسف الشريف الأبرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - العديد من الأفلام لم تحقق نجاحًا في شباك التذاكر في العام 2018، ومنها ما رُفع سريعًا من دور العرض نظرًا لإخفاقه في جني الإيرادات، رغم أن أبطالها نجوم كبار.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

طوال تاريخ السينما يوجد الكثير من الأفلام التي لم تحقق إيرادات كبيرة في دور العرض، لكنها على المستوى الفني مميزة للغاية ومحفورة في ذاكرة الجمهور رغم مرور السنوات، فالمقياس الحقيقي لنجاح أي فيلم هو استمراره في ذاكرة السينما، والأرباح ما هي إلا مقياس وقتي في تقييم نجاح أو فشل العمل. في الفترة الأخيرة انعكست الآية، صارت الأرباح لغالبية صناع السينما المقياس الأوحد، والهدف الأسمى الذي يسعى له الجميع دون النظر إلى الرسالة المُقدّمة، أو جودة العمل، وعلى ذلك بدأت تنتشر ألفاظ على شاكلة "نمبر وان". وفي العام 2018، شباك التذاكر خذل العديد من الأعمال.

قسطي بيوجعني فيلم من تأليف وإخراج إيهاب لمعي، ومن إنتاج هاني ويليام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة الفنان هاني رمزي بعد غيابه عن السينما 3 سنوات، ومايا نصري الغائبة عن الساحة منذ العام 2012، وطُرح في موسم إجازة نصف العام، وجاءت إيراداته مخيبة للآمال، حيث حقق حوالي 700 ألف جنيه فقط. جدو

قسطي بيوجعني

فيلم من تأليف وإخراج إيهاب لمعي، ومن إنتاج هاني ويليام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة الفنان هاني رمزي بعد غيابه عن السينما 3 سنوات، ومايا نصري الغائبة عن الساحة منذ العام 2012، وطُرح في موسم إجازة نصف العام، وجاءت إيراداته مخيبة للآمال، حيث حقق حوالي 700 ألف جنيه فقط.

جدو نحنوح

فيلم للمخرج سيف يوسف، تأليف جوزيف فوزي، وإنتاج شركة "الجذور" للمنتج أيمن يوسف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من بطولة مصطفى أبو سريع، مدحت تيخة، ياسر الطوبجي، محسن منصور، إيمان السيد، مريم السكري وآخرين، وطُرح في موسم إجازة نصف العام، ولم يتخط العائد المادي منه 400 ألف جنيه، ما أدى إلى رفعه من السينمات.

خلاويص

فيلم للمخرج خالد الحلفاوي، من تأليف فيصل عبد الصمد ولؤي السيد، من بطولة أحمد عيد، آيتن عامر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وطُرح في موسم إجازة نصف العام، وتوقف ما حصده عند حاجز المليون جنيه قبل أن يُرفع من دور العرض.

الكهف



فيلم للمخرج أمير شوقي، من تأليف سامح سر الختم، من إنتاج إبراهيم إسحق، وتدور أحداثه في إطار درامي، من بطولة ماجد المصري، محمود عبد المغني، مي سليم، روجينا، وطُرح في موسم إجازة نصف العام، وحقق حوالي 300 ألف جنيه فقط، ورُفع سريعًا من دور العرض.

الخروج عن النص

فيلم للمخرج حسن السيد، ومن تأليف وإنتاج حسين أبو الدهب، وتدور أحداثه في إطار درامي، من بطولة محمد نجاتي، وتارا عماد، ونيرمين ماهر، وراندا البحيري، وطُرح في موسم الربيع، ورُفع من دور العرض سريعًا نظرًا لتحقيقه إيرادات لا تتجاوز 150 ألف جنيه.

بلاش تبوسني

فيلم من تأليف وإخراج أحمد عامر، يجمع بين الروائي والوثائقي في إطار ساخر، من بطولة ياسمين رئيس، ومحمد مهران، وطُرح في موسم الربيع، وبعد أقل من شهر على طرحه تم رفعه من دور العرض، ولم يحقق سوى 325 ألف جنيه، وذلك بعد حقق تواجدًا في عدة مهرجانات دولية، منها مهرجان دبي السينمائي، مهرجان السينما العربية في باريس، مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي، مهرجان ميامي السينمائي، مهرجان جونيه السينمائي الدولي، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مهرجان طرابلس للأفلام، وغيرها.

نص جوازة

فيلم للمخرج سيف الساحر، قصة أحمد مجدي، وسيناريو وحوار منة عبيد، وإنتاج شركة "فيلم أوف إيجيبت"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من بطولة نبيل عيسى، مريم حسن، رحمة حسن، مصطفى أبو سريع، سلوى عثمان، وطُرح في موسم الربيع، ورُفع من دور العرض بعد أسبوع فقط من طرحه، حقق خلاله إيرادات وصلت إلى 300 ألف جنيه.

يوم الدين

فيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وتدور أحداثه داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام، من بطولة راضي جمال وأحمد عبد الحافظ، وطُرح في دور العرض بنهاية سبتمبر الماضي، ووصلت إيراداته قرابة المليون جنيه، قبل أن يُرفع من دور العرض، وذلك رغم تحقيقه حضورًا مميزًا في عدة مهرجانات دولية، حيث عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي، كما عُرض في مهرجان لندن السينمائي، ومهرجان أيام قرطاج السينمائي، ومهرجان الرباط لسينما المؤلف، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وغيرها.

كدبة بيضا

فيلم فكرة وإخراج السورية نور أرناؤوط، سيناريو وحوار لؤي السيد، وبطولة كل من ناهد السباعي، محمد سلام، هالة فاخر وعدد من النجوم الأمريكيين، منهم المصري سامي الشيخ وألكسندرا جروسي، إليشيا دي، بريت كولين، وبيث برودريك، وإنتاج إيبلا مصر للإنتاج السينمائي، وحقق إيرادات تتخطى المليون جنيه بقليل.

وهذه هي الأفلام التي فشلت في تحقيق إيرادات كبيرة بدور العرض في 2018، وإضافة لها توجد أفلام أخرى لنجوم كبار تزيلت المواسم التي شاركت بها وحققت أرقامًا عكس المتوقع، وفي مقدّمتها:-

كارما

الفيلم سجل عودة المخرج خالد يوسف للساحة الفنية بعد غياب 7 أعوام، وهو من بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، غادة عبد الرازق، زينة، دلال عبد العزيز، وفاء عامر، وتدور أحداثه في إطار درامي فانتازي، وحل في مؤخرة إيرادات موسم عيد الفطر بإيرادات لا تتخطى حاجز 5 ملايين جنيه، وبفارق شاسع عن صاحب المركز الأول أمير كرارة بفيلمه "حرب كرموز".

بيكيا

فيلم للمخرج محمد حمدي، من تأليف محمد سمير مبروك، من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، ومحمد لطفي، وتدور أحداثه في إطار درامي، وتزيل موسم أفلام عيد الأضحى بإيرادات لا تتخطى 2.5 مليون جنيه، وبفارق شاسع عن صاحب المركز الأول تامر حسني بفيلمه "البدلة" بإيرادات 62 مليون جنيه.

بني آدم

العام 2018، أيضًا لم يكن جيدًا للنجم يوسف الشريف العائد للسينما بعد غياب 9 أعوام منذ فيلمه "العالمي"، حيث خاض سباق موسم عيد الأضحى بفيلمه "بني آدم" مع دينا الشربيني وهنا الزاهد، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف عمرو سمير عاطف، لكنه احتل المركز الخامس في الإيردات بـ9 ملايين جنيه، وبفارق كبير عن سابقه أحمد فهمي بـ"الكويسين" بإيرادات تفوق 21 مليون جنيه.ولا شك أن الإيرادات ليست معبرة عن جودة تلك الأعمال أو سوء صنعها، لكنها مقياس النجاح التجاري للفيلم من عدمه.