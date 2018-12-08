ِAP تكشف أساليب تعذيب الحوثيين لـ 1000 يمني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

لحقت انتكاسة كبيرة بالمرأة اليمنية جراء الحرب المستمرة لنحو 4 سنوات منذ انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الشرعية واقتحامها للعاصمة صنعاء واختطاف مؤسسات الدولة، بحسب ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا». وأشار الملف إلى معاناة جنوب مدينة تعز من الحصار والاعتداء المتواصل منذ أبريل 2015، وعقدت اللجنة الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان الأحد 2 ديسمبر 2018 جلسة استماع تحدثت فيها 32 امرأة من منطقة الشقب، وأوضحن الصورة القاتمة لنساء وقعن «ضحايا القصف وانفجار الألغام والحصار والاعتداءات الجسدية وتفجير المنازل»، مما أبرز تأثير الحرب على حياة النساء وسلامتهن الجسدية وكرامتهن، وانتشار الأمراض النفسية والخوف. ووفق البلاغ الصادر عن اللجنة جاءت هذه الانتهاكات نتيجة الاستهداف اليومي للمنازل والقرى والطرقات (من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية) وتغير الحياة اليومية للنساء وعدم قدرتهن على العمل في مزارعهن أو الحركة والتنقل بيسر، وخسارة أراضيهن وممتلكاتهن. وأكدت النساء المتحدثات في جلسة الاستماع أنه «لا يمكن وصف الحياة التي تمر بها النساء في المنطقة منذ أربع سنوات فقدن خلالها الحق بالأمان والأمومة والأسرة». وقبل الحرب حققت نساء اليمن نجاحات كبيرة وتصدرن المشهد بقوة تجاوزت حضور الرجال تعليميا وفي مجال الطب ووظائف تقنية مهمة، ووصلت المرأة إلى مناصب كبيرة كوزيرة وبرلمانية وقاضية وأكاديمية وسيدة أعمال، وفي مجال الفنون وكل مجالات الإبداع الفني والثقافي والتقني، وحصدت جوائز عالمية في مختلف مجالات الحياة. ووصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال وضع المرأة اليمنية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بأنه «كارثي». وقالت «إن أعددا كبيرة من النساء في تلك المناطق يتعرضن لخطر العنف والتشريد ويفتقدن للرعاية الصحية الضرورية»، وأضافت «أعداد كبيرة من النساء الحوامل معرضات لخطر الإصابات بأمراض متعددة نتيجة إهمال المليشيات للمشاريع الصحية ومضايقة المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال». وعبر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع المأساوية التي تعانيها المرأة اليمنية جراء الحرب المندلعة منذ سبتمبر 2014 جراء الانقلاب على السلطة الشرعية للبلاد. وقال في بيان له «إن النساء يواجهن أنماطا مختلفة من العنف في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية، ويتحملن كل الويلات الناتجة عن النزاعات المسلحة وهن أكثر ضحايا الحرب معاناة جسديا ونفسيا ومعنويا». انتهاكات بحق اليمنيات وثقها التحالف منذ يناير حتى يونيو 2018