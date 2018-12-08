إغاثة نازحي نيجيريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبوجا

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 70,243 سلة غذائية تمثل الدفعة الأولى من حزمة المساعدات الغذائية المعتمدة للنازحين في ولايات شمال شرق نيجيريا والبالغة 140,468 سلة غذائية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في إطار تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار كمساعدات غذائية عينية لمؤازرة هؤلاء النازحين.

ويستفيد من هذه المساعدات نحو 840 ألف نازح، وستوزع بالتعاون مع وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع النيجيرية.

وتأتي هذه المساعدات انطلاقا من الثوابت الإنسانية والقيم السامية التي تأسس عليها المركز ودوره الرائد في رفع المعاناة عن المتضررين في جميع أنحاء العالم.