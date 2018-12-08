شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية يكشف مخطط الإخوان لترويج خطابهم المشبوه فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جماعة الإخوان تستغل توجهات بعض القنوات والصحف العالمية والتى لديها توجهات معينة، لإظهار قياداتها لمحاولة الترويج لخطاب جديد للجماعة تسعى من خلاله للترويج لنفسها أمام الرأى العام العالمى.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الجماعة تقوم بزيارات فى الكونجرس وكذلك فى بريطانيا ومجلس العموم ويتواصلون مع أصحاب القنوات والصحف لتحريضهم على فتح مساحات وأوقات لظهور قياداتهم لتجميل صورة الجماعة، إلا أن هذه الحيلة لن تنجح فى إعادة الجماعة للمشهد السياسى.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن بعض القنوات والصحف الأجنبية تتواطئ مع الجماعة وتسعى لإظهار قياداتها بشكل كبير من أجل الترويج لخطابهم، خاصة أن الجماعة تبحث عن توجهات تميل إلى تأييد الإخوان.