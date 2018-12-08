شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل يقيم فعاليات خدمية متنوعة بالقاهرة والقليوبية والمنيا والبحر الأحمر والوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام حزب مستقبل وطن، فعاليات خدمية وحزبية متنوعة بالقاهرة والمحافظات، ففى العاصمة يعتزم الحزب تنظيم فعالية اليوم السبت لتجميل وزراعة إحدى الحدائق بمنطقة القطامية وإهدائها لجهاز القاهرة الجديدة.

وفى محافظة القليوبية، يقيم الحزب وعلى مدار 3 أيام حملة للتبرع بالدم بدائرة قسم قليوب، أما فى بنى سويف، يقيم الحزب منفذ متحرك لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة فى مدينة بنى سويف الجديدة.

فيما قامت أمانة مستقبل وطن فى المنيا، بتنظيم 3 قوافل طبية فى مختلف التخصصات للكشف على المواطنين، بقرى بنى عمار مركز مطاى و دير السيدة العذراء بسمالوط و مدرسة الفاروق عمر بأبو قرقاص، حيث تم الكشف وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تجهيز 50 عملية جراحية لأمراض العيون يتحمل الحزب تكلفتها، وقافلة لبيع المواد الغذائية بمركز مطاى.

ونظمت أمانة البحر الأحمر، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب ميت سفاجا، بحضور قيادات الحزب بالمحافظة، فيما أقام الحزب بالوادى الجديد ندوة تثقيفية بجمعية تنمية المجتمع بقرية الشيخ مفتاح مركز الداخلة، ويعتزم الحزب تنظيم قافلة طبية بقرية المعصرة اليوم السبت لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين.



































