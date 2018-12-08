قبرص ترد على موسكو: واشنطن لن تقيم قاعدة عسكرية لدينا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيقوسيا- أ ش أ

نفت قبرص، الليلة، ما اعتبرته مزاعم روسية لا أساس لها عن سعي الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية في الجزيرة المتوسطية.

وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس حسبما أفادت قناة (العربية- الاخبارية) الليلة إنه أجرى محادثة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف للاحتجاج على تصريحات أطلقتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية، لافتا إلى أن بلاده أعربت عن قلقها العميق إزاء التصريحات التي أطلقت لأنها غير مبنية على حقائق وتخطت المعايير الدبلوماسية.

وأشار إلى أن العلاقات ممتازة بين نيقوسيا وموسكو، لكن قبرص تصرفت كأي دولة أخرى مستقلة وتتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها، موضحا أنه سيزور موسكو في يناير لإجراء محادثات مع لافروف.

وكانت موسكو حذرت مطلع الأسبوع الحالي من أن أي وجود عسكري أمريكي في قبرص سيستدعي ردا روسيا وسيؤدي إلى "تداعيات خطيرة ومزعزعة للاستقرار" في الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي.