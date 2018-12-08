مسؤول عراقي: غرق عشرات القرى في سهل نينوى جراء الأمطار والسيول

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق (د ب أ)

أعلن محافظ نينوى نوفل العاكوب يوم الجمعة غرق عشرات القرى جراء الأمطار المستمرة والسيول في مختلف مناطق المحافظة الواقعة بشمال غرب العراق .

وقال العاكوب "تم اخلاء كافة القرى في سهل نينوى القريبة من مدينة الموصل بالكامل في وقت متاخر من ليلة الجمعة وإجلاء كافة العوائل من هذه القرى إلى الجوامع والدوائر داخل مدينة الموصل للحفاظ على أرواحهم".

وذكر مصدر في الدفاع المدني أن أكثر من عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء غرق الآلاف من الخيام في مخيمات الجدعة وديلكة والسلامية وحمام العليل ومجمع النمرود جراء هطول الامطار الغزيرة والسيول، فضلا عن خروج طريق الموصل- أربيل الرئيسي عن الخدمة بسبب السيول.