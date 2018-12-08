انتخاب مقربة من ميركل رئيسًا لحزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي

انتخب حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الألماني المحافظ اليوم الجمعة، أنجريت كرامب كارينباور المقربة من المستشارة أنجيلا ميركل رئيسة له، بعد 18 عامًا من تولي ميركل رئاسته.

وفازت كارينباور (56 عامًا) بأكثر من 51% من الأصوات في مؤتمر الحزب في مواجهة فريدريك ميرز خصم ميركل الذي أراد تغيير سياسة الحزب باتجاه اكثر نحو اليمين.

وينتظر أن تستمر ميركل في منصبها كمستشارة لألمانيا حتى موعد إجراء الانتخابات التشريعية بالبلاد في عام 2022، غير أن هناك احتمالًا أنها ستترك ذلك المنصب أيضًا في خريف 2019، إذا ما قرر شريكها في الائتلاف الحاكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الانسحاب، ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة.

ويتنافس 3 مرشحين على خلافة ميركل في رئاسة الحزب، هم وزير الصحة الحالي الشاب ينس شبان، وأمينة الحزب أنيجريت كرامب كارينباور، والمصرفي ورجل الأعمال الشهير فريدريش ميرتس، بينما سيعلن الفائز قبل نهاية اليوم.