شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان: توحيد قوانين الجمارك بقانون واحد سيشجع المستوردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مشروع قانون الجمارك الذى وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ، من المفترض أن يوحد كافة قوانين الجمارك فى قانون واحد وأن هذا سيعد تسهيل كبير للمستوردين بحيث لا يحدث لديهم حالة من اللغط بسبب تعدد القوانين الخاصة بالجمارك.

وقال أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مشروع قانون الجمارك من المقرر أن يصل البرلمان خلال الأيام المقبلة، حيث سيبحث البرلمان سبل وضع تسهيلات تشجع المستوردين من خلال وضع تسهيلات بشأن التعريفة الجمركية.

ولفت أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن تعدد القوانين الخاصة بالجمارك كانت تصعب عملية الاستيراد على رجال الأعمال، خاصة أن مقتضيات العصر الحالى تتطلب أن يتم توحيد كل هذه القوانين فى قانون واحد يشكل كل ما يتعلق بالجمارك.

كان مجلس الوزراء وافق ـ من حيث المبدأ ـ على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التي أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة.