شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تعليم البرلمان: الجامعات التكنولوجية ستضمن تخريج فنيين على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عبد الرحمن برعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن الجامعات التكنولوجية التى ستدرس لجنة التعليم مشروع قانونها الهدف منها تخريج فنيين بشكل كبير على أعلى مستوى وفقا لمقتضيات سوق العمل، بحيث يتم القضاء على المؤهل المتوسط، ويتم تأهيل فنيين على أعلى المستويات.

وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر أن يتم البدء بعمل الجامعات التكنولوجية العام المقبل من خلال 3 جامعات الأولى فى بنى سويف وهى من خلال منحة كورية، إلى جانب جامعة فى القاهرة، وجامعة فى الإسكندرية.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن الفنى فى مصر لديه إحساس بالدونية وأنه أقل من الآخرين لأن لديه مؤهل متوسط، وهذا تصور خاطئ، فنحن الآن فى حاجة للفنيين ولذلك لابد من أن يحصوا على مؤهل عالى من خلال الجامعات التكونولوجية.