الحوثيون يرفضون عرض الحكومة اليمنية المشروط بالتخلي عن مطار صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، رفضها عرض الحكومة اليمنية المشروط بإعادة تشغيل مطار العاصمة صنعاء الواقع تحت سيطرة الجماعة، مؤكدة أن فتح المطار يجب أن يكون وفقا للمعايير الدولية.

ونقلت وكالة رويترز، عن محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين في محادثات السلام اليمنية التي بدأت الخميس في السويد برعاية الأمم المتحدة، تصريحاته إلى وسائل إعلام: "فتح مطار صنعاء يجب أن يكون وفقا للمعايير الدولية ولا نقبل التفتيش".

وقد اقترحت الحكومة اليمنية في وقت سابق من يوم الجمعة، إعادة فتح مطار صنعاء شرط تسليم المطار والموافقة على تفتيش الطائرات...