ممثلو الادعاء الأمريكي يطالبون "بعقوبة السجن لفترة طويلة" لكوهين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

طالب ممثلو الادعاء العام يوم الجمعة "بعقوبة السجن لفترة طويلة" بحق مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقدم ممثلو الادعاء هذا الطلب في المنطقة الجنوبية لنيويورك فيما يتعلق بالجرائم الضريبية والمالية المزعومة، بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملة الانتخابية. وكان كوهين قد أقر بأنه مذنب في ثماني تهم في أغسطس.

يذكر أن هذه القضية منفصلة عن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والعلاقات المحتملة بين روسيا وحملة ترامب.