محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365: رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من الهدوء الحذر في فرنسا، قبل ساعات من اندلاع المظاهرات التي دعت لها "السترات الصفراء"، وتسليم أنجيلا ميركل رايتها إلى أنجريت كرامبا كارينباور، في رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ.

شكرا لقرائتكم خبر عن العالم في صور: الهدوء الحذر في فرنسا.. ونهاية عصر أنجيلا ميركل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .