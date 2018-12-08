محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود عبد العزيز، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن 10 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، والمراقبة 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر".
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الاشتراك والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدام ضد المجني عليهم بقصد الترويع وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.
شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايات تنظر إعادة محاكمة متهم في "عنف الظاهر" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .