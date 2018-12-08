حول العالم في 24 ساعة: روسيا والسعودية تنتقدان ترامب مع توصلهما لاتفاق لخفض إنتاج النفط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365: شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها انتقاد مسؤولون كبار بقطاع النفط في روسيا والمملكة العربية السعودية، السياسات العالمية للولايات المتحدة ودعواتها لوجود نفط رخيص، وإعلان نقابة الشرطة الفرنسية Vigi الجمعة، إضرابا مفتوحا يبدأ غدًا السبت تزامنا مع الإضراب الذي أعلنت عنه ما يسمى حركة "السترات الصفراء"، التي تنفذ احتجاجات منذ 17 نوفمبر، حسبما ذكرت "روسيا ".

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