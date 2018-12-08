البشير يؤكد دعم السودان لمعالجة قضايا افريقيا

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حرص السودان على دعم ومساندة كل المبادرات التي من شانها ان تعالج قضايا القارة الافريقية.

واشار خلال لقائه مساء الجمعة 7 ديسمبر الجاري ببيت الضيافة دفيد مابوزو نائب رئيس جمهورية جنوب افريقيا ، الذي جاء حاملا رسالة من الرئيس الجنوب افريقي تتعلق بتسريع عملية السلام بين فرقاء الجنوب اشار الي اهمية ان يتبني القادة الافارقة معالجة قضايهم في الإطار الافريقي، وتوفير الامكانيات المالية المطلوبة لمعالجة كافة القضايا .

وقال بشارة جمعة ارور وزير الاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات الناطق الرسمي بأسم الحكومة ان مبعوث رئيس جنوب افريقيا جاء حاملا رسالة تتعلق بتسريع عملية السلام بين فرقاء الجنوب لما للبشير من دور ايجابي وقيادتة لمبادرة السلام بين فرقاء الجنوب ، مشيرا بحسب وكالة السودان للأنباء، الي ان اللقاء تطرق الي ضرورة عقد اجتماع مشترك بين رؤساء كل من السودان وكينيا ويوغندا وجنوب افريقيا لتسريع عملية السلام في جنوب السلام .

وقال دفيد مابوزو نائب رئيس جمهورية جنوب افريقيا ان هنالك تطور قد حدث في عملية السلام بين الفرقاء في جنوب السودان واشار الي انه قد حمل رسائل الي كل من رئيسي كينيا ويوغندا قبل حضوره الي السودان تتعلق بضرورة تسريع عملية السلام في جنوب السودان ، املا ان يتمكن الرؤساء الافارقة في معالجة بعض القضايا العالقة ، مشيرا الي ان لقائه بالبشير كان بناءا وتناول العديد من النقاط الجوهرية اتي سيقوم بدورة لتبليغها للرئيس” رامابوزا” واضااف قائلا ” يمكن ان نقول باننا واثقون جدا بان مسيرة السلام ستتحقق، فقط نحتاج لمزيد من الوقت “.

وتوقع ان تجتمع دول الايقاد في اقرب وقت لتقييم التطور الذي في مسيرة السلام بين فرقاء الجنوب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)