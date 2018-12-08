كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون أمريكيون: "ترامب" سيختار الجنرال ميلي رئيسا جديدا لأركان الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون أمريكيون، الجمعة، إن من المتوقع أن يختار الرئيس دونالد ترامب الجنرال مارك ميلى رئيسا جديدا لهيئة الأركان المشتركة، فى قرار يأتى على ما يبدو قبل شهور من المتوقع- وفقًا لتصريحاتهم لوكالة "رويترز".

ولمح الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، إلى أنه سيعلن عن قيادة جديدة للجيش اليوم السبت.

وسيحل ميلى محل الجنرال جوزيف دانفورد، الذى كان من المقرر طبيعيا أن يبقى فى المنصب حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول 2019.