كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة قطرية..الدوحة تستخدم ساحات العلم لترويج الأكاذيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفاد بأن قطر قامت بإصدار 587 مادة بحثية وإخبارية تهاجم دول الجوار فيها، بالإضافة إلى أرشفة 61 ندوة أقيمت ضد المقاطعة العربية، مؤكدا أن تنظيم الحمدين يروج للأباطيل عبر منابر العلم فى الدوحة.
ولفت إلى أن سامية الشيبة، مدير إدارة المكتبات الجامعية بجامعة قطر، اعترفت بتلك الجريمة النكراء، فيما استخدم تميم العاملين فى جامعة قطر لإطلاق الاكاذيب حول المقاطعة، وإجبار هيئة التدريس على إتمام أبحاث ملفقة عن نجاحات وهمية، وأهملت الجامعة القطرية أدوارها العلمية لخدمة العصابة الحاكمة، وتفرغت لاستضافة فعاليات مشبوهة وتعين كوادر إخوانية.
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