كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع خليجي: إيران تعيش الأيام الأخيرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "مداد نيوز" إن موجات العقوبات الأمريكية الأخيرة على طهران فضحت فساد الملالي، وأدخلت الاقتصاد الإيراني أيامه الأخيرة. وأضاف أن معدلات الفقر تجاوزت حاجز الثلث لتبلغ 33 %، بالإضافة إلى أن الريال فقد قيمته وأصبح في تدهور شديد للغاية.



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