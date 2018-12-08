لقاء جنيف.. كواليس ضغوط كوهلر على مساهل ودخول اليد الأمريكية على خط المشاورات

كشفت أطوار اليومين اللذين استغرقتهما الطاولة المستديرة الأولى من نوعها لأطراف نزاع الصحراء، والتي جرت يومي الأربعاء والخميس بمدينة جنيف السويسرية؛ مواجهة الجزائر لموقف حرج بعدما حضرت مرغمة إلى هذا اللقاء الذي دعت إليه الأمم المتحدة وساندته مراكز القرار الدولي تتقدمها واشنطن. المعطيات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من كواليس اللقاء، تفيد بأن المبعوث الشخصي للأمين العام، الألماني هورست كوهلر، حرص وإلى غاية اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الجلسة الأولى زوال أول أمس الأربعاء، على إلزام الوفد الجزائري على الحضور طيلة اليومين والمساهمة بعرض رسمي ومكتوب يتضمن وجهة النظر الجزائرية.

مصادر “أخبار اليوم” قالت إن الاستقبال الذي خصّ به كوهلر الوفد الجزائري قُبيل الجلسة الأولى، كان مخصصا لإلزام مساهل ومرافقيه بالحضور طيلة أشغال اللقاء وتقديم مساهمة مكتوبة تتضمن الموقف الرسمي للجارة الشرقية للمغرب. أمر قبلته الجزائر بصعوبة وتردد كبيرين، حيث قالت المصادر المطلعة إن مساهل كان يحاول العودة إلى السلوك نفسه الذي كانت تقوم به الجزائر في اللقاءات السابقة للتفاوض، أي الحضور على هامش اللقاءات وتوجيه وفد البوليساريو عن بعد. كوهلر انتزع في الأخير الحضور الرسمي والدائم للجزائر في الطاولة المستديرة، كما حصل على وثيقة مكتوبة، قال إنه سيسلمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس رفقة تقريره النهائي حول هذا اللقاء.

جبهة البوليساريو بدورها وجدت نفسها في موقف حرج، حيث كانت إلى جانب الجزائر وراء أكثر لحظات التشنج وعدم الانضباط للقواعد التي وضعتها الأمم المتحدة لهذا اللقاء. الجبهة الانفصالية عمدت إلى خرق مبدأ السرية والامتناع عن الإدلاء بالتصريحات، حيث نشر، صباح أمس الخميس، ممثلها لدى الأمم المتحدة والعضو ضمن وفدها المشارك في اللقاء، محمد سيدي عمار، تغريدة يقول فيها إن اللقاء أبان عن انخراط بناء من جانب البوليساريو، في مقابل ما قال إنه سوء نية وغياب للإرادة السياسية من جانب المغرب. مصادر “أخبار اليوم” قالت إن الوفد الانفصالي لم يستسغ الجلوس أمام وفد مغربي ضمنه منتخبون صحراويون من المناطق الجنوبية للمملكة. “هذا الأمر يكسر أطروحتهم القائمة على أن النزاع هو بين الصحراويين والمغرب، ويجعل الجلسة تعرف وجود صحراويين مقابل صحراويين”، يقول مصدر موثوق. هذا التشنج ظهر في بوابة القاعة التابعة للأمم المتحدة التي احتضنت اللقاءات، حيث كان مساندون لجبهة البوليساريو يستقبلون الوفد المغربي بالتصوير وإطلاق عبارات من قبيل “هؤلاء هم الخونة”، في إشارة إلى كل من رئيسي جهتي العيون والداخلة، والمنتخبة الجماعية في بلدية السمارة. كما برز التوتّر الجزائري عندما ردّ وزير الخارجية عبدالقادر مساهل على سؤال صحافي مغربي حول أطوار اللقاء، بالقول: “كنا نضحكوا”. تعليق قال مصدر مطلع إنه ليس مجرّد ردّ منفعل، “بل يكشف الإصرار الجزائري على اعتبار أن حضورهم مجرد خطوة ودية وشكلية وألا علاقة لهم بجوهر المشكل”.

اليد الأمريكية التي دعّمت بقوة انعقاد هذا اللقاء وحرصت على تقليص ولاية بعثة المينورسو إلى ستة أشهر من أجل إبقاء الأطراف تحت الضغط الدائم لمجلس الأمن الدولي؛ ظهرت داخل أشغال الطاولة المستديرة، رغم عدم حضور أي ممثل لواشنطن. وكالة الأنباء الموريتانية أعلنت عبر قصاصة نشرتها عصر أول أمس الأربعاء، أن اتصالا هاتفيا جرى بين وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية ديفيد هال، بطلب من هذا الأخير. وأوضحت الوكالة الموريتانية الرسمية أن المسؤول الأمريكي “حرص خلال الاتصال الهاتفي، على التذكير بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ولكل مبادرة تستهدف حل قضية الصحراء الغربية، متمنيا أن يتم عاجلا التوصل إلى نهاية سعيدة لهذه القضية”.

هذا الاتصال والطريقة الرسمية التي جرى إعلانه بها، كشف الدور الخاص الذي بات يلعبه إسماعيل ولد الشيخ في ملف الصحراء، وهو الدبلوماسي الذي اشتغل لحساب الأمم المتحدة في ملفات دولية حساسة. الخبير المغربي في ملف الصحراء، عبدالمجيد بلغزال، قال لـ”أخبار اليوم” إن هذا الاتصال تميّز بحرص الطرفين، الأمريكي والموريتاني، على إعلانه رسميا وإخراجه من السرية. إعلان قال بلغزال إنه يهدف إلى تمرير رسائل، منها حرص الإدارة الأمريكية على توقيت الاتصال، يؤكد أن أمريكا ماضية في ممارسة مزيد من الضغط في الموضوع، “ومن جهة أخرى، فإن هذا الاتصال ليس معزولا عن طموح إسماعيل ولد الشيخ للعب دور ما في هذا النزاع الإقليمي، ولا يستبعد أن دوره مدعوم من بعض الأطراف الأمريكية”. وأضاف بلغزال أن طموح إسماعيل ولد الشيخ شرعي، “باعتباره سبق أن مارس مهام الوساطة، على المستوى الأممي، ويدرك أكثر من غيره، أهمية القبعة الأمريكية في المسار الأممي، وبالتالي، فإن طموحه الشرعي، لا ينبغي أن يُنظر إليه بسوء نية، بقدر ما يجب الاستفادة من أي مدخل أو شرط يمكن أن يوفر بيئة أفضل لتجاوز الوضع الحالي”.