شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ادخر 85 ألف ريال لشراء أرض فأكلتها الماعز والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:40 صباحًا, 8 ديسمبر 2018 م
المناطق - وكالات
أصيب رجل صربي بصدمة بعد أن أكلت ماعز يملكها مبلغ 20 ألف يورو أي ما يقارب 85 ألف ريال كان ادخرها لشراء أرض، ووفقا لموقع «arandjelovacinfo»، فقد أعدت عائلة سيميتش في قرية رانيلوفيتش في ضاحية أراندلوفاك، الواقعة على بعد 80 كيلومترا جنوب بلغراد، مبلغا كبيرا بقيمة 20 ألف يورو لشراء عشرة هكتارات من الأراضي، ووضعوا المبلغ على الطاولة منتظرين البائع، دخلت الماعز البيت وبدأت تناول النقود من الطاولة، وعندما سمعت الأسرة ضوضاء في المنزل، صدموا بأن الماعز أكلت كل المال من الطاولة عدا 300 يورو فقط، ووفقاً لزوجة الرجل بأنه زوجها لم يتكلم من ذلك الحين، وينظر في اتجاه واحد ولا يكترث بمن حوله.
ووفقا للموقع، فقد تم طهي الماعز بعد تلك الحادثة وأكلها.
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