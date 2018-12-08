انت الان تتابع المؤشر إس آند بي يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٠ ص

بورصة وول ستريت

هوت الأسهم الأمريكية، الجمعة، وسط موجة مبيعات واسعة قادتها انخفاضات في أسهم شركات كبرى للإنترنت والتكنولوجيا، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ مارس مع اضطراب بورصة وول ستريت بفعل مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومسار أسعار الفائدة. وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 558.72 نقطة، أو 2.24%، إلى 24388.95 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 62.87 نقطة، أو 2.33%، لينهي الجلسة عند 2633.08 نقطة.

وهوى المؤشر ناسداك المجمع 219.01 نقطة، أو 3.05%، ليغلق عند 6969.25 نقطة.وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط ناسداك 4.9 بالمئة وستاندرد آند بورز 4.6% وداو جونز 4.5%.وشهدت الأشهر الأخيرة اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، اللذين يمثلان أكبر اقتصادين في العالم، تمثلت في فرض رسوم