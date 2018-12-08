أسعار النفط تتراجع من أعلى مستوياتها لهذا السبب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بعد أن اتفق أعضاء «أوبك» وحلفاؤها، وعلى رأسهم روسيا، على خفض الإنتاج لامتصاص وفرة في مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق، أغلقت أسعار النفط على مكاسب تزيد عن 2%.

تحرير:التحرير ووكالات ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٧ ص

أغلقت أسعار النفط على مكاسب تزيد عن 2%، الجمعة، بعد أن اتفق أعضاء «أوبك» وحلفاء للمنظمة، في مقدمتهم روسيا، على خفض الإنتاج لامتصاص وفرة في مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق، لكن المكاسب قيدتها مخاوف من أن التخفيضات لن تكون كافية لكبح إنتاج متنام. وبحسب اتفقت أوبك وحلفائها على تخفيضات إنتاجية قدرها 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من العام القادم في خطوة سيجري مراجعتها في اجتماع في أبريل. وهذا الرقم أكبر من الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا الذي توقعته السوق، على الرغم من ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض سعر الخام.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، بعد أن اختتمت «أوبك» يومين من المحادثات في فيينا، إن المنظمة ستخفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بدءا من يناير، في حين سيساهم حلفاؤها بتخفيضات إضافية قدرها 400 ألف برميل يوميا. وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا من مستويات أكتوبر

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، بعد أن اختتمت «أوبك» يومين من المحادثات في فيينا، إن المنظمة ستخفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بدءا من يناير، في حين سيساهم حلفاؤها بتخفيضات إضافية قدرها 400 ألف برميل يوميا. وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا من مستويات أكتوبر البالغة 11.4 مليون برميل يوميا، رغم أنها قالت إن التخفيضات ستكون تدريجية وستحدث على مدار بضعة أشهر. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.61 دولار، أو 2.7%، لتبلغ عند التسوية 61.67 دولار للبرميل، وأثناء التعاملات المبكرة هبط برنت إلى أقل من 60 دولارا للبرميل عندما بدا أن مصدري النفط ربما يبقون على المستويات المستهدفة للإنتاج بدون تغيير، ثم قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 63.73 دولار بفعل أنباء الاتفاق قبل أن تتراجع في أواخر التعاملات. وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية52.61 دولار للبرميل مرتفعة 1.12 دولار، أو 2.2% بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 54.22 دولار. وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب مع صعود برنت 4.8 في المئة والخام الأميركي 3%. يشار إلى أن «أوبك» اختصار لمنظمة الدول المصدرة للبترول «Organization of the Petroleum Exporting Countries»، وهي منظّمة عالمية تضم 11 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها، ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النفط في السوق العالمية، وتملك الدول الأعضاء في هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنفط. تأسست «أوبك» في بغداد عام 1960، من طرف السعودية، وإيران، والعراق، والكويت وفنزويلا، ومقرها في فيينا، وعلى الرغم من أن اللغة الرسمية لأغلبية الدول 6 من دول الأوبك الأعضاء هي العربية، إلا أن اللغة الرسمية للأوبك هي الإنجليزية. وقبل بضعة أيام، أعلنت قطر، وهى إحدى أصغر الدول المنتجة للنفط في العالم، في قرار مفاجئ انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» اعتبارا من الأول من يناير 2019. فبعد مرور 58 عاما على تأسيس المنظمة الدولية، تعلن قطر عن انسحابها من المنظمة بعد أن كانت عضوا لأكثر من خمسة عقود من الزمن، مرجعة ذلك القرار إلى «أسباب فنية واستراتيجية». ورغم إعلان الدوحة أن قرارها اتخذ بذريعة التركيز على قطاع الغاز، أكد مسؤولون أن القرار «مسيس»، في محاولة لشق الصف قبل اجتماع «أوبك» المقبل، إلا أن قطر تستكمل منظومة العزلة بقرار الانسحاب. وحول تداعيات رحيل الدوحة، قلل خبراء في مجال الاقتصاد والنفط أيضا من قرار قطر بمغادرة «أوبك»، إذ أشاروا إلى أن القرار يؤكد عمق الأزمة التي تعانيها صناعة الطاقة في قطر، بعد تأثر العديد من مؤشرات الاقتصاد المحلي بفعل المقاطعة، بالإضافة إلى أن قطر دولة غير مؤثرة في المنظمة أو حتى في سوق النفط العالمية، بحكم أنها منتج صغير للنفط الخام، إذ إن إجمالي إنتاج قطر في أكتوبر الماضي لم يتجاوز 650 ألف برميل يوميا، وهو رقم قليل في سوق النفط. العديد من الخبراء أكدوا أن القرار القطري لن يكون له أي تأثير على الأسعار سواء حاليا أو بعد خروجها رسميا من المنظمة، وبالتالي لا مخاوف على الإنتاج أو الأسعار بفعل خروج قطر، لكن تبعات القرار على قطر ستظهر عقب خروجها الرسمي.

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