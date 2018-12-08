انت الان تتابع العلاقة بين القوس والسرطان.. اختلافات وتنازلات كثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - علاقة السرطان والقوس ستواجه مشكلات عديدة، فكل منهما لديه احتياجات نفسية مختلفة، كما كل منهما يعيش حياته بشكل مختلف، هذا بالإضافة إلى القليل من القواسم المشتركة.
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٠ ص
علاقة القوس والسرطان
العلاقة بين السرطان والقوس غريبة نوعا ما، بداياتها تشبه البركان الثائر، أو المتاهة التي تحتاج إلى الوصول لنهاياتها ولكن بتفهم ما يحدث، واستخدام العقل والذكاء لتخطي هذا المكان، فالسرطان غالبا ما يميل إلى الاستقرار والأمان العاطفي، والقوس يفضل الحرية كثيرا، ومن هنا تنشأ الاختلافات في شخصية كل منهما، ولكن بمرور الوقت والفهم الكامل للأسرار الخفية، يستطيع القوس والسرطان الوصول إلى نقطة النهاية وتحقيق مكاسب وعلاقة تدوم للأبد، لذا اعرف الطرق التي تسير بها العلاقة بين القوس والسرطان حسبما ذكرها موقع Astrology, Love Horoscopes, Tarot.
- بدايات الحبلن ينجذب السرطان أو القوس أبدا إلى بعضهما البعض بشكل رومانسي فقط، لكن إذا وجدوا أنفسهم يتجهون نحو الرومانسية، فستكون هناك اختلافات كبيرة ستحتاج إلى حل، حتى أن أجراس التحذير ممكن أن تنطلق، حيث تتعارض طرق الرومانسية لديهما.في بداية العلاقة سيرى السرطان أن القوس شخص غير موثوق فيه، وليس لديه
لن ينجذب السرطان أو القوس أبدا إلى بعضهما البعض بشكل رومانسي فقط، لكن إذا وجدوا أنفسهم يتجهون نحو الرومانسية، فستكون هناك اختلافات كبيرة ستحتاج إلى حل، حتى أن أجراس التحذير ممكن أن تنطلق، حيث تتعارض طرق الرومانسية لديهما.في بداية العلاقة سيرى السرطان أن القوس شخص غير موثوق فيه، وليس لديه مشاعر، وبالطبع القوس لا يعبر عن مشاعره كثيرا وفي نفس الوقت السرطان من الأشخاص البسطاء الذين يعبرون عن مشاعرهم بسهولة وهنا تكمن الأزمة بينهما.- زواج السرطان والقوس
علاقة السرطان والقوس ستواجه مشكلات عديدة، فكل منهما لديه احتياجات نفسية مختلفة، كما كل منهما يعيش حياته بشكل مختلف، هذا بالإضافة إلى القليل من القواسم المشتركة، وبالطبع تظهر الاختلافات التي تسبب مشكلات وإحباطات في العلاقة، ولن تدوم هذه العلاقة طويلا إذا لم يتم تقديم تنازلات.
من المعروف عن السرطان أنه رومانسي جدا، يجب العلاقات القوية التي تدوم طويلا، وتبادل المشاعر، كما أنه يحترم كثيرا الأسرة وعلى قدر كبير من التفهم أن تكوين أسرة أمر لا بد منه، ومن ناحبة أخرى، فإن القوس محب للحرية أي شيء يفكر فيه يفعله على الفور، إنه غير مهتم بتفاصيل الحياة كثيرا ولا يأخذها على محمل الجد، لذا هناك فروق في التفكير والعاطفة بين القوس والسرطان.- شروط العلاقة الناجحةلكي تنجح هذه العلاقة فعلى الطرفين أن يقبلان الاختلافات الموجودة، والاستعداد لتقديم بعض التنازلات، حيث يجب على القوس أن يتباطأ، وأن يتعلم كيفية التعامل مع الطبيعة المزاجية للسرطان، وأن يدخل عالمه من الزيارات العائلية، والوقت الضائع في المنزل، والتعليق مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء لفترة طويلة، وفي تلك الحالة سيضطر السرطان إلى جمع شجاعته واحتضان حاجة "القوس" إلى المغامرة والسفر والتعرف على أشخاص جدد، كما يجب أن يكون السرطان راغبا في أن يكون أكثر تلقائية، وأن يحب المخاطرة وتغيير الروتين من وقت لآخر ليلائم القوس.
- التشابه بين القوس والسرطان
كلاهما مخلصان، يهتمان بأصدقائهما، وهما دائما على استعداد للتضحية من أجل الأصدقاء، لذا صداقتهما تدوم طويلا، حتى وإن لم ينجح هذان البرجان في الحب إذن سينجحان في الصداقة، حيث سيضيف القوس بعض المرح وتوسيع حياة صديقه السرطان، كما أن السرطان رزين إلى حد ما ويحد من ميل صديقه القوس إلى المخاطرة ويظهر لهم أنه من الأفضل أن تنظر قبل أن تقفز وأن تفكر قبل أن تفتح فمك.
وعلى الرغم ما قيل من أوجه التشابه بين السرطان والقوس في علاقة الصداقة، لكن في بعض الأحيان سيكون من الضروري تقديم تنازلات قليلة لكي لا تصل الخلافات إلى أقصى الحدود.- علاقة العمل
يأخذ السرطان كل شيء على محمل الجد، لكن يأخذ القوس كل شيء بهدوء وبعض التسرع أحيانا، والسرطان يصلح للقيادة والإدارة، حيث لديه مهارة كبيرة في بدء خطة، وتنظيم الشؤون المالية ، وإدارة الشؤون اليومية، أما القوس المحب للحرية فيمكنه أن يعنل بالترويج والتسويق والمبيعات الخارجية.- اللعب على نقاط القوة
عندما يشكل السرطان والقوس علاقة من نوع ما ، فإن الجانب الأكثر لفتًا للانتباه هو الدعم والسلامة اللذين يوفرهما كل منهما للآخر، وبمجرد أن يفهموا مواقف بعضهما البعض، ويقبلان الاختلافات، ويلعبان على نقاط القوة، في تلك الحالة يمكنهم أن يكونوا على علاقة قوية ودائمة مع بعضهما.
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