انت الان تتابع العلاقة بين القوس والسرطان.. اختلافات وتنازلات كثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - علاقة السرطان والقوس ستواجه مشكلات عديدة، فكل منهما لديه احتياجات نفسية مختلفة، كما كل منهما يعيش حياته بشكل مختلف، هذا بالإضافة إلى القليل من القواسم المشتركة.

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٠ ص

علاقة القوس والسرطان

العلاقة بين السرطان والقوس غريبة نوعا ما، بداياتها تشبه البركان الثائر، أو المتاهة التي تحتاج إلى الوصول لنهاياتها ولكن بتفهم ما يحدث، واستخدام العقل والذكاء لتخطي هذا المكان، فالسرطان غالبا ما يميل إلى الاستقرار والأمان العاطفي، والقوس يفضل الحرية كثيرا، ومن هنا تنشأ الاختلافات في شخصية كل منهما، ولكن بمرور الوقت والفهم الكامل للأسرار الخفية، يستطيع القوس والسرطان الوصول إلى نقطة النهاية وتحقيق مكاسب وعلاقة تدوم للأبد، لذا اعرف الطرق التي تسير بها العلاقة بين القوس والسرطان حسبما ذكرها موقع Astrology, Love Horoscopes, Tarot.

- بدايات الحبلن ينجذب السرطان أو القوس أبدا إلى بعضهما البعض بشكل رومانسي فقط، لكن إذا وجدوا أنفسهم يتجهون نحو الرومانسية، فستكون هناك اختلافات كبيرة ستحتاج إلى حل، حتى أن أجراس التحذير ممكن أن تنطلق، حيث تتعارض طرق الرومانسية لديهما.في بداية العلاقة سيرى السرطان أن القوس شخص غير موثوق فيه، وليس لديه