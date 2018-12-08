انت الان تتابع مفاجأة.. فضل والشحات وراء عودة وحيد للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٠ ص

انتهت الأمور وانتقل محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إلى صفوف النادي الأهلي، بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء، ما يقارب 15 مليون جنيه. لكن في اللحظة التي كانت ينتظر فيها الجميع الأهلي بإعلانه انتهاء الصفقة والحصول على خدمات اللاعب رسميًا، حدث ما كان غير متوقع، محمود وحيد قام بغلق هاتفه، بعد أن اتفق الناديان على كل التفاصيل، لتتسرب أنباء حول رغبة اللاعب في الانتقال لناد آخر، بعدما قام بالتوقيع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن اختياره كان الانتقال للأهلي، لكن التحول الذي طرأ وكاد أن يتسبب في فشل الصفقة، نتج عن خلاف بين عدلي القيعي، الذي تعامل مع اللاعب بطريقة غير لائقة لم يرض عنها، وغادر النادي دون التوصل إلى اتفاق. اللاعب عقب مغادرته النادي الأهلي، أغلق هاتفه، وتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع