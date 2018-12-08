مفاجأة.. فضل والشحات وراء عودة وحيد للأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٠ ص
انتهت الأمور وانتقل محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إلى صفوف النادي الأهلي، بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء، ما يقارب 15 مليون جنيه. لكن في اللحظة التي كانت ينتظر فيها الجميع الأهلي بإعلانه انتهاء الصفقة والحصول على خدمات اللاعب رسميًا، حدث ما كان غير متوقع، محمود وحيد قام بغلق هاتفه، بعد أن اتفق الناديان على كل التفاصيل، لتتسرب أنباء حول رغبة اللاعب في الانتقال لناد آخر، بعدما قام بالتوقيع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء.
وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن اختياره كان الانتقال للأهلي، لكن التحول الذي طرأ وكاد أن يتسبب في فشل الصفقة، نتج عن خلاف بين عدلي القيعي، الذي تعامل مع اللاعب بطريقة غير لائقة لم يرض عنها، وغادر النادي دون التوصل إلى اتفاق. اللاعب عقب مغادرته النادي الأهلي، أغلق هاتفه، وتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع
وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن اختياره كان الانتقال للأهلي، لكن التحول الذي طرأ وكاد أن يتسبب في فشل الصفقة، نتج عن خلاف بين عدلي القيعي، الذي تعامل مع اللاعب بطريقة غير لائقة لم يرض عنها، وغادر النادي دون التوصل إلى اتفاق.
اللاعب عقب مغادرته النادي الأهلي، أغلق هاتفه، وتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع مسئولي المقاصة، الذين أكدوا أن اللاعب لم يذهب لأي ناد آخر، ووعدوهم بإتمام الصفقة خلال ساعات.
حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، كان له دور، بعد تواصله مع وحيد، وأقنعه بالهدوء والتفكير في مستقبله، لأن الأهلي هو بوابته للمنتخب.
محمد فضل، مدير التعاقدات المستقيل لعب دورا بارزا في إتمام الصفقة، بعد تواصله مع اللاعب، ونجح في إقناعه بالعودة وتوصل معه إلى صيغة تفاهمية نجح خلالها في تخفيض الراتب إلى 3 ملايين جنيه في الموسم.
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