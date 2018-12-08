انت الان تتابع يوفنتوس يحسم ديربي إيطاليا بهدف ماندزوكيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ ص

حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على نظيره إنتر ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي، وجاء هدف الفوز عن طريق ماريو ماندزوكيتش، في الدقيقة 66، ليرفع البيانكونيري رصيده إلى 43 نقطة ويغرد في المركز الأول بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي (32)، وتجمد رصيد إنتر ميلان عند 29 نقطة بالمركز الثالث. كريستيانو رونالدو كان صاحب الخطورة الأولى، في الدقيقة الـ8 بعد أن مر من الجهة اليسرى وأرسل عرضية، حولها ديبالا برأسية قوية لكنها علت عارضة الحارس هاندانوفيتش.

وحصل جاليارديني على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء فريقه في الدقيقة 16 بعد تدخل قوي من ماتويدي لاعب يوفنتوس، وفي الدقيقة 30 نظم فريق إنتر هجمة منظمة، انتهت بتسديدة من جاليارديني ردها القائم الأيمن قبل أن يحتضنها حارس يوفي، وكاد إنتر أن يعاقب يوفنتوس على خطأ في التمرير في الدقيقة 48 بعد كرة وصلت إلى بوليتانو