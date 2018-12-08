شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": النقابة اتخذت التدابير المالية لزيادة المعاش لـ2000 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة سالمان ، عضو مجلس نقابة المحامين،إن النقابة اتخذت التدابير اللازمة لزيادة معاش المحامين بحيث يصل الحد الأدنى لـ 780 جنيهًا، والحد الأقصى لـ2000 جنيه فى يناير المقبل.

وأضاف أسامة سالمان فى تصريحات له ، أن زيادة المعاش تأتى بناء على ما أقرته الجمعية العمومية المنعقدة فى عام 2011 والتى صدقت على زيادة المعاشات للمحامين لأول مرة بقيمة 10%، ثم زيادتها سنويا بقيمة 5% بدون اللجوء لعقد جمعية عمومية للنقابة، أوعقد مجلس نقابة، مشددا على أن 2000 جنيها يعد أعلى معاش فى جميع النقابات المهنية للحد الأقصى.

واشار أسامة سالمان، الى أن تنقية جداول القيد سيساعد كثيرا فى توفير السيولة المالية لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة، كما ستساهم موارد النقابة الأخرى فيها بشكل كبير أيضا.