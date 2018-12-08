"بعد وصفه بالهمجي".. ترامب يرد على تصريحات وزير خارجيته السابق: كان غبيًا

كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو، يقوم بعمل رائع، عكس السابق ريكس تيلرسون الذي لم يملك القدرة العقلية اللازمة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، وصف ترامب بـ"الهمجي"، قالًا إن ترامب طلب منه القيام بأعمال لا يعرف عنها شيئًا وتخترق القانون.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر": "مايك بومبيو يقوم بعمل رائع ، أنا فخور به جداً. لم يكن سلفه ريكس تيلرسون يملك القدرة العقلية اللازمة. كان غبيا كصخرة ولم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية. كان كسولًا كالجحيم. إنها الآن...