سيسكو: حكومة مصر تركز على التكنولوجيا الرقمية لتحسين خدمة المواطنين

عبد الخالق صلاح

قال الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز تشاك روبنز، إن الشركة ملتزمة بتعليم 10 ملايين على مستوى العالم، منهم مليون في أفريقيا، خلال الخمس سنوات المقبلة، وأعتقد أن حوالي 20% منهم سيكونون في مصر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الجمعة، أن 2018 كان عام ذوي الإعاقة في مصر، ونحن بالفعل نعمل على دعمهم وتعليمهم.

وأكد "روبنز" أن لديهم عنصر في برنامجهم للتعليم، يُسمى "أكاديميات الشبكات" وعلى مستوى العالم منذ عامين كان لدينا جزء معين منه يركز على ذوي الإعاقة، وجزء من أفريقيا يعمل...