نوفاك: "أوبك" اتخذت قرارا مهما لتخفيض الإنتاج ينبغي أن يضمن الاستقرار بسوق النفط

أكّد وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​، أنّ "منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اتّخذت قرارًا مهمًّا وتوافقيًّا لتخفيض الإنتاج"، لافتًا إلى أنّ "القرار ينبغي أن يضمن استقرار الوضع في سوق ​النفط​ العالمية، وهو إشارة جيّدة لمواصلة التعاون داخل الحلف".

وكانت قد أعلنت منظمة "أوبك" خفض مستوى إنتاج النفط بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًّا، لمدّة 6 أشهر تبدأ من كانون الثاني المقبل.

وكان وزير النفط العراقي، تامر الغضبان، قد أوضح في وقت سابق أنّ "دول منظمة "أوبك" تتحمّل خفض الإنتاج بـ800 ألف برميل من إجمال خفض الإنتاج، ومن المرتقب أن تخفض الدول من خارج المنظمة إنتاجها بـ400 ألف برميل يوميًّا".