الادعاء العام في نيويورك أوصى بسجن المحامي السابق لترامب مايكل كوهين

أوصى الادعاء العام في ​نيويورك​، بسجن المحامي السابق للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مايكل كوهين بتهم، بينها "انتهاك قوانين الحملات الإنتخابية وعدم التعاون الكامل". وكان قد اعترف كوهين في وقت سابق، بـ"أنّه أدلى ببيانات كاذبة في عام 2017 أمام لجنة الاستخبارت في مجلس الشيوخ الأميركي حول خطة لبناء برج ترامب في موسكو".

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