وزير الإقتصاد الفرنسي دعا الصين إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

دعا وزير الإقتصاد الفرنسي برونو لومير، الصين إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ولا سيما عبر زيادة العقود بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين".
ونوّه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الصيني هو شونهوا، في باريس، إلى أنّ "علاقتنا الاقتصادية ليست على مستوى العلاقة السياسية بين بلدينا"، مشدّدًا على "أنّنا مصمّمون مع نائب رئيس الوزراء على تحقيق نتائج لا بدّ وأن تترجم بتبادلات تجارية أكبر بكثير ممّا حقّقناه حتّى اليوم".
وأوضح لومير أنّ "العقود الكبيرة هي بطبيعة الحال مهمّة جدًّا، سواء أكانت في قطاع الطيران أم الطاقة النووية أم الزراعة، ولكن العقود بين الشركات الصغيرة والمتوسطة هي حيوية أيضًا".
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