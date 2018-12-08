أوساط الراي: نستبعد أن تكون اندفاعة عون بإطار قرار مُتخذ بسحب تفويض الحريري

لفتت أوساط سياسية، في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية، إلى "أنّها تفاجأت بأنّ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ رمى كرة الأزمة الحكومية وحلّها في مرمى رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، لرفض الأخير صيغة الـ32 وزيرًا (إضافة وزير علوي وآخر سرياني إلى تشكيلة الثلاثين) وصولًا لتلويحه بتوجيه رسالة إلى ​مجلس النواب​ حول مآل المأزق الحكومي، وسط تلميحاتٍ إلى إمكان سحب التكليف من الحريري والذهاب إلى مرشّح آخر".

وفسّرت إعلان الرئيس عون "ما يشبه نفاذ صبره وتخييره الحريري بين الفرصة الأخيرة (السير بصيغة الـ32 وزيرًا) أو بدء مسار جديد بالعودة إلى المجلس النيابي، على أنّه بمثابة هروب إلى الأمام من قبل فريقه، بعدما سلّم لـ"حزب الله" بشرط تمثيل "سنّة 8 آذار" أو لا حكومة".

وركّزت الأوساط على "أنّها تستبعد أن تكون اندفاعة الرئيس عون في إطار قرار كبير مُتَّخذ بسحب التفويض النيابي لرئيس الحكومة المكلف، أقلّه في الوقت الراهن، علمًا أنّ مثل هذا الأمر غير ممكن دستوريًّا وسيكون حصوله ولو بـ"إعلان النيات" مكلفًا سياسيًّا".