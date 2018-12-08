روكز: عملية الجاهلية صُوّرت بشكل خاطىء وسيكون للرئيس عون مبادرة لتسريع تشكيل الحكومة

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​شامل روكز​، على أنّه "تمّ تصوير العملية الّتي حصلت في الجاهلية بشكل خاطىء، إذ ظهر وكأنّ فرع المعلومات تابع لجهة سياسية معيّنة وهذا غير صحيح".

وشدّد في حديث إذاعي على "ضرورة عدم المسّ برواتب القطاع العام والجيش اللبناني، فهم يمثّلون الطبقة الفقيرة والوسطى"، مؤكّدًا "أهمية محاربة الهدر والفساد". ودعا إلى "الاستقرار الكامل برعاية الأمم المتحدة بموجب القرار 170، وبسط سلطة الجيش اللبناني".

ورأى روكز أنّ "الطروحات لتشكيل الحكومة كلّها ليست ناجعة، ونفضّل حكومة الإنتاجية والاختصاص"، معربًا عن أمله في "تشكيل الحكومة وسيكون هناك مبادرة لرئيس الجمهورية ميشال عون للتسريع في تشكيلها"، داعيًا الجميع إلى "الإلتفاف حول الدولة ومؤسساتها العسكرية".