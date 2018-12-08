محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: في ظهور علني نادر منذ طرده من منصبه مارس الماضي، وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بالـ "همجي"، قائلًا: إن "ترامب طلب منه القيام بأعمال لا يعرف عنها شيئًا وتخترق القانون"، وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه لا يستبعد قيام الولايات المتحدة بالتمهيد لوقف تمديد معاهدة "ستارت-3"، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم ولن توافق على وجود أسباب لطرد دبلوماسييها من اليونان، واصفا الاتهامات الموجهة ضدهم بالهراء.

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز التصريحات في 24 ساعة: ترامب "همجي" أراد مخالفة القانون دون وعي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .