أبرز عناوين الصحف العالمية: كيف أثرت الهجرة على الإرث الذي ستتركه ميركل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا حول الإرث الذي ستخلفه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد انتهاء فترتها كمستشارة في 2021، وعزمها عدم الترشح لرئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم مرة أخرى، ووصف زعيم المعارضة البريطانية ورئيس حزب العمال جيرمي كوربين، اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ"الفاشل" و"المدمر" لبلاده، فيما قالت الكاتبة الفرنسية بولين بوك، إن الرئيس إيمانويل ماكرون حقق المستحيل بتوحيد أطياف مجتمعية شديدة التباين حول منصة واحدة ضده.

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