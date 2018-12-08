عمال يتحدون الأمطار وبرودة الجو: "أكل العيش مُر" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

"هيلا هيلا ..ع الله"..كلمات تخرج من أبواق مجموعة من العمال خاصة بالعزم والتشجيع على إمداد القوة الروحية نابعة من وجدانهم وسط تحمل الأجهاد أثناء عملهم تحت مياه الأمطار الخفيفة وأحيانًا تصل إلى متوسطة مصاحبة بنشاط من الرياح في إشارة إلى تحديهم موجة الطقس السئ وذروتها التي اجتاحت محافظة كفرالشيخ.

"المطر الخفيف مش بيعطلنا.. والريح مش بيشغلنا.. أكل العيش مر".. كلمات قالها قائد فريق عمل مجموعة من العمال العاملة في إنشاء كوبري عتريس بمدينة دسوق في كفرالشيخ.

"ناصر شكري" 42 سنة، عامل، تحدث لـ"الخليج 365"، عن عملهم الشاق أثناء موجة الطقس السيئ وتحت الأمطار.

يؤكد ريس العمال، أن عملهم تحت الأمطار ووسط موجة الطقس السيئ يعود للحفاظ على أموال "الناس" نظرًا لالتزامهم بعقود للانتهاء من العمل خلال فترة معينة.

"اليوميات 300 و250 و200 و150 جنيهًا".. يقول ناصر لـ"الخليج 365"، إن الأجور التي يتقاضونها يوميًا متفاوتة وتقديرية بحسب أقدمية كل عامل منهم، والذي يبحث عن مصدر رزقه في هذا العمل الشاق على مدار 10 أو 11 ساعة يوميًا.

ولا يختلف "رزق نادي" 40 سنة، عامل، عن "ناصر" قائلًا إن العمل لا يجعله يشغل باله بالأمطار أو الطقس السيئ، فالعون دائمًا من الله لأن هناك التزمات ومسئولية تقع عليهم.

"أكل العيش مر.. إحنا دايمًا كدة بنشتغل في أصعب الظروف".. بتلك الكلمات يقول "سعيد عبدالله"، 35 سنة،

إن العمل في ظل هذه الظروف أمرًا لا جديد فيه، فهو جاء من بلده لينضم لزملائه في العمل بحثًا عن مصدر للرزق.